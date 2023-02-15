Окупант поскаржився товаришу, що з армії хочуть втікти 80% росіян (перехоплення)

Більшість російських військових хочуть покинути армію, однак бояться це зробити через мобілізацію, яка триває на території держави-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
За словами росіянина, більшість його товаришів хочуть покинути армію і повернутись додому. Однак бояться це зробити, бо в Росії триває мобілізація і їх знову можуть повернути на фронт.
Він зауважив, що дуже багато цивільних росіян не мають бажання потрапляти в армію. Також він розповів, що ті, хто служить за контрактом отримують маленьку зарплатню і що працюючи таксистом можна заробляти більше.
Окупант розповів, що як тільки у РФ скасують мобілізацію, з армії захочуть піти близько 80% солдатів, бо їм набридло.
Як повідомлялося раніше, загарбники, ймовірно, готуються до чергової ескалації у війні проти України в лютому.
Окрім того, українська розвідка повідомляла, що РФ готується розпочати нову хвилю мобілізації, але це ще більше її виснажить.
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