По словам россиянина, большинство его товарищей хотят покинуть армию и вернуться домой. Однако боятся это сделать, потому что в России идет мобилизация и их снова могут вернуть на фронт.

Он отметил, что очень многие гражданские россияне не желают попадать в армию. Также он рассказал, что те, кто служит по контракту, получают маленькую зарплату и что работая таксистом можно зарабатывать больше.

Оккупант рассказал, что как только в РФ отменят мобилизацию, из армии захотят уйти около 80% солдат, потому что им надоело.