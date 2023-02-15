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Оккупант пожаловался товарищу, что из армии хотят бежать 80% россиян (перехват)

Новина українською →
Россия, Среда 15 февраля 2023 18:42
Оккупант пожаловался товарищу, что из армии хотят бежать 80% россиян (перехват) Фото: оккупант пожаловался товарищу, что из армии хотят бежать 80% россиян (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Большинство российских военных хотят покинуть армию, однако боятся это сделать из-за мобилизации, продолжающейся на территории государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

По словам россиянина, большинство его товарищей хотят покинуть армию и вернуться домой. Однако боятся это сделать, потому что в России идет мобилизация и их снова могут вернуть на фронт.

Он отметил, что очень многие гражданские россияне не желают попадать в армию. Также он рассказал, что те, кто служит по контракту, получают маленькую зарплату и что работая таксистом можно зарабатывать больше.

Оккупант рассказал, что как только в РФ отменят мобилизацию, из армии захотят уйти около 80% солдат, потому что им надоело.

Как сообщалось ранее, захватчики, вероятно, готовятся к очередной эскалации в войне против Украины в феврале.

Кроме того, украинская разведка сообщала, что РФ готовится начать новую волну мобилизации, но это еще больше ее истощает.

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