Окупант поскаржився на огидну якість медобслуговування у військах, - ГУР

Військовослужбовець РФ розповів своїй дружині про візит до шпиталю та поскаржився на низьку якість медичного обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Їздив до шпиталю. Голова болить, спина болить, нирки болять. А їм все одно. Дали уколи і сказали їхати далі на позиції. Лікар відповів, що звідси їдуть із трьома діагнозами: інфаркт, інсульт та пневмонія. Прикинь, за їхніми словами, мій організм адаптувався до всіх умов", - йдеться у радіоперехопленні ГУР.

Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

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