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Окупант поскаржився на ДРГ, яке ночами знищує російських військових (перехоплення)

Фото: росіський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові у телефонній розмові скаржаться один одному про погіршення ситуації нафронті та ДРГ, яке ночами знищує окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Один з них говорить, що після чергового штурму у їх підрозділі з 90 осіб в живих лишилось лише шість.

"Тут і командири ще тупорилі, йому тут пояснюєш, а він... йому байдуже, ідіть.... По новинах-то все показують, кажуть, що все красиво і пухнасто. Це не скоро закінчиться, тут просто п*здець, не та війна", - каже він.

Водночас інший розповів, що на його позиціях нещодавно вночі ДРГ вирізало окупантів. Ті спали і нічого не чули.

"Пацани всі, які в Чечні були, кажуть куди ми потрапили нах*й. Зверху летять, пташки (дрони - ред.) і скидають гранати", - розповідає він.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов росіян з батьками, родичами чи друзями. У розмовах окупанти зазвичай жаліються на погане забезпечення, розповідають про вчинені ними воєнні злочини та критикують своє військово-політичне керівництво.

Нещодавно російський солдат у телефонній розмові розповів, що його обманом відправили на війну в Україну, хоча обіцяли, що він буде служити у Воронежі.

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