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Оккупант пожаловался на ДРГ, которое по ночам уничтожает российских военных (перехват)

Фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные в телефонном разговоре жалуются друг другу об ухудшении ситуации нафронте и ДРГ, которое по ночам уничтожает оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Один из них говорит, что после очередного штурма в их подразделении из 90 человек в живых осталось всего шесть.

"Здесь и командиры еще тупорили, ему здесь объясняешь, а он... ему безразлично, идите.... По новостям-то все показывают, говорят, что все красиво и пушисто. Это не скоро закончится, здесь просто пздец, не та война", - говорит он.

В то же время другой рассказал, что на его позициях недавно ночью ДРГ вырезало оккупантов. Те спали и ничего не слыхали.

"Пацаны все, которые в Чечне были, говорят куда мы попали нах*й. Сверху летят, птички (дроны - ред.) и сбрасывают гранаты", - рассказывает он.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров россиян с родителями, родственниками или друзьями. В разговорах оккупанты обычно жалуются на плохое обеспечение, рассказывают о совершенных ими военных преступлениях и критикуют свое военно-политическое руководство.

Недавно российский солдат в телефонном разговоре рассказал , что его обманом отправили на войну в Украину, хотя обещали, что он будет служить в Воронеже.

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