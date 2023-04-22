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Окупант нафантазував дітей на фронті та захоплення танка Leopard (перехоплення)

Фото: окупант нафантазував дітей на фронті та захоплення танка Leopard (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський військовослужбовець розповів про нібито захоплення танка Leopard, примусове відправлення людей в атаки та начебто участь дітей у боях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Дітей п'ять днів тому вислідили, наші позиції, карту малювали для хохлів. Де знаходимось, де стоїмо. Двох взяли вже. Зараз у них набір йде, малолітки в основному. Міномет в*бали, знаєш хто там працював? Дівчина 16 чи 17 років. Стріляє, її розвідником взяли. Вже немає кого посилати, всіх підряд", - розповів окупант.

Окрім того, загарбник заявив про нібито захоплення танка Leopard. Він також стверджує що ця техніка була в Україні ще у 2015 році.

"Леопарди" (танки Leopard, - ред.) коли відправляли сюди, але вони вже давно тут були, ще у 2015 році. Взяли чувака з цим "Леопардом" коротше, ну з цим танком. Там сидять 20-25-літні пи*дюки", - сказав він.

Військовий РФ також поскаржився, що навіть якщо окупанти відмовляються іти в атаку, їм все одно не уникнути смерті. Адже за таке відправляють до в'язниці, а звідти - знову до армії.

"Там контузія була в одного, вони тоді в розвідку ходили, під обстріл кулемета попали, коли назад йшли. І коротше, голову навіть не встиг висунути, як по них почав кулемет працювати. Вони назад, а їм наші командири кажуть, чого прийшли - йдіть вперед. Одного контузило, а другий каже, що краще 500-м поїду, типу у в'язницю краще", - розповів окупант.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що військове командування РФ відмовляється визнавати мертвими своїх солдатів, яких ліквідували на війні. Через це родичам не надають обіцяних виплат.

Також раніше російський військовослужбовець розповів дружині про жахливу ситуацію на фронті та безнадійність щодо свого повернення додому.

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