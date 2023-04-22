RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупант нафантазировал детей на фронте и захват танка Leopard (перехват)

Фото: оккупант нафантазировал детей на фронте и захват танка Leopard (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский военнослужащий рассказал о якобы захвате танка Leopard, принудительной отправке людей в атаки и якобы участии детей в боях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Детей пять дней назад выследили, наши позиции, карту рисовали для хохлов. Где находимся, где стоим. Двоих взяли уже. Сейчас у них набор идет, малолетки в основном. Миномет вь*бали, знаешь кто там работал? Девушка 16 или 17 лет. Стреляет, ее разведчиком взяли. Уже некого посылать, всех подряд", - рассказал оккупант.

Кроме того, захватчик заявил о якобы захвате танка Leopard. Он также утверждает, что эта техника была в Украине еще в 2015 году.

"Леопарды" (танки Leopard - ред.) когда отправляли сюда, но они уже давно здесь были, еще в 2015 году. Взяли чувака с этим "Леопардом" короче, ну с этим танком. Там сидят 20-25-летние пи*дюки", - сказал он.

Военный РФ также пожаловался, что даже если оккупанты отказываются идти в атаку, им все равно не избежать смерти. Ведь за такое отправляют в тюрьму, а оттуда - снова в армию.

"Там контузия была у одного, они тогда в разведку ходили, под обстрел пулемета попали, когда назад шли. И короче, голову даже не успел выдвинуть, как по ним начал пулемет работать. Они назад, а им наши командиры говорят, зачем пришли - идите вперед. Одного контузило, а другой говорит, что лучше 500-м поеду, типа в тюрьму лучше", - рассказал оккупант.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что военное командование РФ отказывается признавать мертвыми своих солдат, ликвидированных на войне. Поэтому родственникам не предоставляют обещанных выплат.

Также ранее российский военнослужащий рассказал жене об ужасной ситуации на фронте и безнадежности относительно своего возвращения домой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиГлавное управление разведкиВойна России против Украины