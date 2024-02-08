UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупант у "ЛНР" під час п'янки розстріляв військових, є вбиті та поранений, - ЗМІ

Архівне фото: Окупант у "ЛНР" під час п'янки розстріляв військових (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованій території Луганської області російські військові влаштували стрілянину під час п'янки. Є вбиті та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

"У районі окупованого села Курячівка Луганської області вночі 7 лютого було знайдено розстріляних військовослужбовців в/ч 36994 - 33-річного Ріната Халілова та 43-річного Павла Ляшенка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще один військовослужбовець цієї військової частини 39-річний Юрій Генералов потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням грудної клітини. Він розповів, що в районі 3 години ночі в полі вони з товаришами по службі випивали. 

Фото: Окупанти (t.me/astrapress)

У якийсь момент виникла сварка, і 48-річний військовослужбовець Олександр Стеблін відкрив стрілянину з автомата по своїх товаришах по службі. Ляшенко і Халілов загинули на місці, Генералов поранений. 

"Військовослужбовці змогли затримати Стебліна, який відкрив стрілянину, власними силами, а потім передали у військову поліцію", - пише ASTRA.

Росіяни вбивають людей на окупованих територіях

27 жовтня представники Збройних сил Російської Федерації в тимчасово окупованій Волновасі розстріляли сім'ю, яка складалася з дев'яти людей.

Також у травні 2023 року двоє озброєних військових РФ, у стані алкогольного сп'яніння, проникли на територію домоволодіння жителя тимчасово окупованого села Нова Збур'ївка Херсонської області та вбили його.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськЛНРВійна в Україні