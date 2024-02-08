Окупант у "ЛНР" під час п'янки розстріляв військових, є вбиті та поранений, - ЗМІ
На окупованій території Луганської області російські військові влаштували стрілянину під час п'янки. Є вбиті та поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
"У районі окупованого села Курячівка Луганської області вночі 7 лютого було знайдено розстріляних військовослужбовців в/ч 36994 - 33-річного Ріната Халілова та 43-річного Павла Ляшенка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ще один військовослужбовець цієї військової частини 39-річний Юрій Генералов потрапив до лікарні з вогнепальним пораненням грудної клітини. Він розповів, що в районі 3 години ночі в полі вони з товаришами по службі випивали.
Фото: Окупанти (t.me/astrapress)
У якийсь момент виникла сварка, і 48-річний військовослужбовець Олександр Стеблін відкрив стрілянину з автомата по своїх товаришах по службі. Ляшенко і Халілов загинули на місці, Генералов поранений.
"Військовослужбовці змогли затримати Стебліна, який відкрив стрілянину, власними силами, а потім передали у військову поліцію", - пише ASTRA.
Росіяни вбивають людей на окупованих територіях
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Також у травні 2023 року двоє озброєних військових РФ, у стані алкогольного сп'яніння, проникли на територію домоволодіння жителя тимчасово окупованого села Нова Збур'ївка Херсонської області та вбили його.
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