Оккупант в "ЛНР" во время пьянки расстрелял военных, есть убитые и раненый, - СМИ
На оккупированной территории Луганской области российские военные устроили стрельбу во время пьянки. Есть убитые и раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
"В районе оккупированного села Курячевка Луганской области ночью 7 февраля были найдены расстрелянные военнослужащие в/ч 36994 - 33-летний Ринат Халилов и 43-летний Павел Ляшенко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще один военнослужащий этой воинской части 39-летний Юрий Генералов попал в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки. Он рассказал, что в районе 3 часов ночи в поле они с сослуживцами выпивали.
Фото: Оккупанты (t.me/astrapress)
В какой-то момент возникла ссора, и 48-летний военнослужащий Александр Стеблин открыл стрельбу из автомата по своим сослуживцам. Ляшенко и Халилов погибли на месте, Генералов ранен.
"Военнослужащие смогли задержать Стеблина, который открыл стрельбу, собственными силами, а затем передали в военную полицию", - пишет ASTRA.
Россияне убивают людей на оккупированных территориях
27 октября представители Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированном Волновахе расстреляли семью, состоящую из девяти человек.
Также в мае 2023 года двое вооруженных военных РФ, в состоянии алкогольного опьянения, проникли на территорию домовладения жителя временно оккупированного села Новая Збурьевка Херсонской области и убили его.
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