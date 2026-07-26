"Окунь-піранья" захоплює водойми Києва: чим небезпечний хижак і що кажуть вчені

Головне: У столичних водоймах поширюється сонячний окунь, якого називають "окунем-піранією" .

. Цей інвазійний вид є безпечним для людей , але загрожує місцевій іхтіофауні та входить до "Чорного списку" вселенців.

, але загрожує місцевій іхтіофауні та входить до "Чорного списку" вселенців. Родом цей вид із прісних водойм Північної Америки , звідки він поширився як чужорідний для Європи та України.

, звідки він поширився як чужорідний для Європи та України. Викорінити цього окуня неможливо, тому головне – стримувати його поширення через антропогенні фактори.

Окунь чи піранья: що треба знати про водного "чужинця"

Окунь сонячний звичайний (царьок) є чужорідним для іхтіофауни України видом, який натуралізувався у водоймах країни й належить до інвазійних видів, що продовжують розширювати свій ареал.

"Популярна назва "окунь-піранья" є сенсаційною і науково некоректною: піраньї належать до іншої родини (Serrasalmidae), є тропічними південноамериканськими рибами й не мають жодного зв'язку із сонячним окунем", – пояснив Леонід Ізергін.

Ця риба – хижак. Саме за ненажерливість її прозвали піраньєю. Через яскраве забарвлення сонячного окуня важко сплутати з місцевими видами: у нього спина зелено-оливкова, по боках помаранчеві плями та темні смуги, черево і плавці – жовті. У наших водоймах окунь виростає до 20 см, середня вага – до 600 грамів.

Для виду характерні висока екологічна пластичність, агресивний характер освоєння нових місць існування та здатність швидко нарощувати чисельність. Саме цим вчені пояснюють зростання частоти виявлення виду у міських водоймах.

"У басейні Дніпра, у тому числі у водоймах у межах Києва, вид присутній тривалий час – під час наукових досліджень його реєстрували у Десенці в межах міста. Точна оцінка чисельності виду у конкретних водоймах столиці потребує цілеспрямованих моніторингових досліджень", – наголошує Ізергін.

Риба із "чорного списку": чим небезпечний сонячний окунь

Поширення чужорідної фауни є однією з найбільших загроз біорізноманіттю.

"Це інвазійний чужорідний вид, тому він загрожує аборигенній іхтіофауні тим, що агресивно освоює нові біотопи і створює конкуренцію місцевим видам. У наукових працях сонячний окунь включено до "Чорного списку" небезпечних видів-вселенців дніпровських водосховищ", – пояснює експерт.

Цей вид будує гнізда, і в період нересту самці агресивно захищають нерестову ділянку, що може негативно впливати на нерест аборигенних видів. Також сонячний окунь споживає водних безхребетних, тому конкурує з місцевими рибами за кормову базу.

"На людину сонячний окунь не нападає. Єдине застереження стосується гострих колючих променів переднього спинного плавця, якими можна вколотися при необережному поводженні з виловленою рибою. Це не пов'язано з небезпекою під час купання", – каже Ізергін.

Як розпізнати сонячного окуня (інфографіка РБК-Україна)

Чому ця риба поширилась у нас

Сонячний окунь походить із прісних водойм Північної Америки й є чужорідним для Європи та України. До Європи його завезли наприкінці XIX ст., у тому числі як декоративну акваріумну рибу.

"У водоймах України вид присутній щонайменше з першої половини XX ст., тож його поява у Києві є проявом тривалого поширення в межах уже заселеного басейну Дніпра, а не новим занесенням", – говорить вчений.

Одним із задокументованих шляхів занесення є випуск акваріумних риб у природні водойми, а також поширення рибогосподарської діяльності і самостійне розселення сполученими водотоками.

За словами Ізергіна, популяція виду з Дніпровського водосховища походить із басейну верхів'я ріки Потомак, США. У каскаді дніпровських водосховищ вид поширюється двома векторами, а його натуралізації сприяють доволі теплий клімат і зміна гідрологічного режиму водойм унаслідок впливу людини.

"Локальній появі виду сприяє людина через випуск акваріумних особин, перевезення риби між водоймами та використання його як живця", – додає Ізергін.

Що буде з популяцією чужинця далі

Вчений пояснює, що повністю викорінити натуралізований й широко розповсюджений інвазійний вид практично неможливо.

"Науково підхід полягає у моніторингу інвазійного процесу, оцінці екологічних ризиків та запобіганні поширенню виду завдяки людині, зокрема, недопущенні випуску акваріумних риб, перевезення риби між водоймами й використання живих особин як живця, випуск виловлених екземплярів назад у водойму", – наголошує експерт.

Також ефективними методами можуть стати національні і регіональні програми запобігання поширенню інвазійних видів та систему моніторингу.

"Рішення щодо заходів з регулювання популяції належать до компетенції Держрибагентства та інших уповноважених державних органів. Ми як наукова установа забезпечуємо наукову підтримку – моніторинг, оцінку стану виду та екологічних ризиків", – зазначає Ізергін.