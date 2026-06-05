Окуляри Meta отримали функцію розпізнавання людей: що відомо про NameTag

Що знайшли у коді додатка?

Функція отримала внутрішню назву NameTag. Згідно з аналізом коду, вона розробляється для взаємодії з розумними окулярами Meta (такими, як серії Ray-Ban або Oakley).

Система має працювати за таким принципом: камери на окулярах фіксують обличчя людини, а додаток згодом надсилає сповіщення власнику, якщо ця людина знову потрапляє у поле зору.

Експерти з безпеки підтвердили, що на сьогодні жодна частина коду NameTag не є активною - додаток не збирає і не відправляє біометричні дані користувачів на сервери Meta.

Проте у попередніх версіях оновлень розробники вже знаходили елементи інтерфейсу для цієї функції, зокрема меню Connections (Зв'язки) з підказкою "запам'ятай людей, яких ти зустрів".

Політичний контекст та етичні питання

Цікаво, що анонімні джерела у компанії раніше повідомляли газеті New York Times про існування проєкту Name Tag. Згідно з внутрішніми документами, керівництво Meta виявляло інтерес до запуску цієї технології у період "динамічного політичного середовища" у США - під час виборів.

Розрахунок компанії полягав у тому, що громадські організації, які зазвичай критикують Meta за порушення приватності, у цей час будуть зайняті іншими важливими суспільними проблемами.

З інженерного погляду така технологія має корисні сценарії застосування - наприклад, допомога людям із порушеннями зору в ідентифікації співрозмовників. Проте автоматичне сканування людей на вулиці викликає серйозні побоювання щодо масового стеження.

Позиція Meta

Офіційний представник Meta Раян Деніелс у відповідь на розслідування заявив, що компанія лише досліджує цей напрямок і жодних кінцевих рішень щодо релізу функції для масового ринку наразі не ухвалено.

"Ми не створюємо центральну базу даних облич", - зазначив Деніелс.

Додамо, що Meta вже має тривалу історію роботи з подібними системами:

Компанія використовувала автоматичне розпізнавання облич у Facebook для відмітки людей на фотографіях, однак закрила цей проєкт у 2021 році через протести щодо конфіденційності.

У 2024 році технологію повернули в Instagram та Facebook, але виключно як інструмент безпеки для виявлення облич відомих людей у шахрайській рекламі.

Наразі немає прямих доказів того, що функція NameTag з'явиться у наступних моделях окулярів, але регулярна поява її коду в оновленнях вказує на продовження інженерних тестів.