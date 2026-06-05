Очки Meta получили функцию распознавания людей: что известно о NameTag

Что нашли в коде приложения?

Функция получила внутреннее название NameTag. Согласно анализу кода, она разрабатывается для взаимодействия с умными очками Meta (такими, как серии Ray-Ban или Oakley).

Система должна работать по такому принципу: камеры на очках фиксируют лицо человека, а приложение впоследствии отправляет оповещение владельцу, если этот человек снова попадает в поле зрения.

Эксперты по безопасности подтвердили, что на сегодня ни одна часть кода NameTag не является активной - приложение не собирает и не отправляет биометрические данные пользователей на серверы Meta.

Однако в предыдущих версиях обновлений разработчики уже находили элементы интерфейса для этой функции, в частности меню Connections (Связи) с подсказкой "запомни людей, которых ты встретил".

Политический контекст и этические вопросы

Интересно, что анонимные источники в компании ранее сообщали газете New York Times о существовании проекта Name Tag. Согласно внутренним документам, руководство Meta проявляло интерес к запуску этой технологии в период "динамичной политической среды" в США - во время выборов.

Расчет компании заключался в том, что общественные организации, которые обычно критикуют Meta за нарушение приватности, в это время будут заняты другими важными общественными проблемами.

С инженерной точки зрения такая технология имеет полезные сценарии применения - например, помощь людям с нарушениями зрения в идентификации собеседников. Однако автоматическое сканирование людей на улице вызывает серьезные опасения относительно массовой слежки.

Позиция Meta

Официальный представитель Meta Райан Дэниелс в ответ на расследование заявил, что компания только исследует это направление и никаких конечных решений по релизу функции для массового рынка пока не принято.

"Мы не создаем центральную базу данных лиц", - отметил Дэниелс.

Добавим, что Meta уже имеет длительную историю работы с подобными системами:

Компания использовала автоматическое распознавание лиц в Facebook для отметки людей на фотографиях, однако закрыла этот проект в 2021 году из-за протестов относительно конфиденциальности.

В 2024 году технологию вернули в Instagram и Facebook, но исключительно как инструмент безопасности для выявления лиц известных людей в мошеннической рекламе.

Пока нет прямых доказательств того, что функция NameTag появится в следующих моделях очков, но регулярное появление ее кода в обновлениях указывает на продолжение инженерных тестов.