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В октябре в Украине будет девять выходных дней

Новости » Общество    23.09.2019 - 12:31
В октябре в Украине будет девять выходных дней
Фото: календарь на октябрь (коллаж РБК-Украина)

Дополнительный выходной будет на Покров

В октябре 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет девять выходных дней и 22 рабочих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, дополнительным выходным днем будет понедельник, 14 октября, когда отмечается День защитника Украины.

Отметим, День защитника Украины стал официальным праздником в 2015 году.

Кроме того, 14 октября является официальной датой основания Украинской повстанческой армии (УПА).

Также 14 октября отмечается День украинского казачества. Издавна в этот день в Украине также отмечается большой религиозный праздник - Покрова Пресвятой Богородицы. Благодаря почтительному отношению украинского казачества за этим праздником закрепилось еще и второе название - Казацкая Покрова.

В октябре в Украине будет девять выходных дней

Отметим, в сентябре 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей было девять выходных и 21 рабочий день. Дополнительных выходных дней в сентябре не было.

Напомним, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) осенью 2018 года, среди официальных праздников День защитника Украины является важным для 14,4% украинцев.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

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