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В октябре поддержка ОПЗЖ снизилась, "ЕС" и "УДАР" выросла, - опрос

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 15:05
В октябре поддержка ОПЗЖ снизилась, "ЕС" и "УДАР" выросла, - опрос Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Если бы выборы в Верховную раду прошли в конце октября 2021 года, то в парламент могли бы попасть в 9 партий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Слугу народа" готовы поддержать 20% избирателей среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, "Европейская солидарность" - 15,8% украинцев, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12%, "Батькивщина" - 10,9%. За партию "Сила и честь" готовы отдать голоса 6,4% избирателей, за партию Мураева "Наши" - 6,3%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3%.

"УДАР Виталия Кличко" находится на грани прохождения в Верховную раду. Его поддержка составляет 4,2%. С учетом статистической погрешности эта партия может преодолеть 5% барьер.

Поддержка других политических сил составляет менее 4%.

В октябре поддержка ОПЗЖ снизилась, &quot;ЕС&quot; и &quot;УДАР&quot; выросла, - опрос

По сравнению с сентябрьским исследованием "Рейтинга", поддержка "Слуги народа" уменьшилась на 5,4%, ОПЗЖ - на 0,4%. Другие политические силы, имеющие шансы пройти в парламент, улучшили свои позиции.

Опрос проводился 21-23 октября 2021 года методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). В опросе приняли участие 2,5 тыс. украинцев старше 18 лет из всех областей Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Репрезентативность с доверительной вероятностью 0,95 не более 2,0.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины прошли в конце октября 2021 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский - 25,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с началом сентября (31,1%) рейтинг действующего президента снизился.

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