Оксфорд продолжит испытания вакцины от COVID-19

В Британии продолжатся испытания потенциальной вакцины от коронавируса, которую разрабатывают фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Испытания были приостановлены из-за побочного эффекта у пациента.

Об этом сообщает агентство BBC.

В субботу, 12 сентября, в Оксфорде заявили, что продолжение испытания вакцины от COVID-19 можно считать безопасным. Как отметили в университете, они ожидали, что некоторые участники испытаний заболеют.

Новость о возобновлении испытаний уже поприветствовал министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

"Эта пауза показывает, что мы всегда ставим безопасность превыше всего. Мы поддержим наших ученых, чтобы они изготовили эффективную вакцину как можно скорее", - подчеркнул он.

Министр добавил, что сейчас испытания вакцины могут восстановиться в соответствии с рекомендациями Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании.

Напомним, 9 сентября стало известно о приостановке испытаний вакцины от коронавируса после информации о заболевании добровольца.

Отметим, что Еврокомиссия уже подписала с AstraZeneca первый договоров на закупку 300 млн доз от коронавируса.