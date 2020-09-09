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Заболел доброволец: испытания вакцины против коронавируса впервые приостановлено

Среда 09 сентября 2020 06:21
Заболел доброволец: испытания вакцины против коронавируса впервые приостановлено
Фото: вакцина от коронавируса (freepik)
Автор: Инна Собора

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что она "добровольно приостановила" клиническое испытание своей вакцины против коронавируса. Такое решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.

Об этом пишет AFP.

Компания, которая разрабатывает препарат вместе с Оксфордским университетом, является лидером глобальной гонки за вакцину против COVID-19.

Испытания приостановлены, чтобы дать возможность независимому комитету рассмотреть данные о безопасности вакцины.

"Это обычное действие, которое должно происходить всякий раз, когда в одном из испытаний обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание. Пока его исследуют, это гарантирует сохранение целостности испытаний", - говорится в заявлении компании.

Паузы во время клинических испытаний не редкость, но считается, что это впервые произошло при испытании вакцины против коронавируса.

AstraZeneca - одна из девяти компаний, корорые в настоящее время находятся на завершающей стадии испытаний вакцин. 31 августа в США компания начала набирать 30 тысяч добровольцев для участия в испытаниях.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз от коронавируса с разработчиком AstraZeneca.

Напомним в ВОЗ заявляли, что массовая вакцинация от СОVID-19 в мире ожидается не раньше середины 2021 года.

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