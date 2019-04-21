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На окружные участки в Мариуполе стянули бронетехнику

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 09:34
На окружные участки в Мариуполе стянули бронетехнику
Фото: бронетехника в Мариуполе (hromadske.radio)

Выборы 2019 в Мариуполе проходят под усиленной охраной

Для охраны порядка на выборах 2019 в Мариуполе Донецкой области на окружные участки стянули бронетехнику. Об этом сообщает "Громадське радіо".

Сообщается, что военнослужащие на бронетехнике взяли под охрану окружные избирательные комиссии в Мариуполе. В частности, одну бронемашину заметили возле дворца культуры "Молодежный", где расположен окружной участок №58. Военные объяснили, что таким образом усилена охрана особо важных объектов. Отметим, всего в Мариуполе две окружные комиссии, которые объединяют 215 участков.

Также сообщается, что военные в Мариуполе смогут проголосовать и на четырех специальных участках.

Напомним, 18 апреля правоохранители перешли на усиленный режим перед вторым туром президентских выборов 2019. К обеспечению порядка и безопасности во время голосования привлекли более 70 тыс. силовиков.

Ранее также сообщалось, что Национальная полиция усилила охрану кандидата в президенты Владимира Зеленского после публикации скандальных видеороликов. В частности, речь идет о видео, в котором Зеленского сбивал грузовик.

 

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