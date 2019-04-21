ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На окружні дільниці у Маріуполі стягнули бронетехніку

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 09:34
На окружні дільниці у Маріуполі стягнули бронетехніку
Фото: бронетехніка в Маріуполі (hromadske.radio)

Вибори 2019 в Маріуполі проходять під посиленою охороною

Для охорони порядку на виборах 2019 у Маріуполі Донецької області на окружні дільниці стягнули бронетехніку. Про це повідомляє "Громадське радіо".

Повідомляється, що військовослужбовці на бронетехніці взяли під охорону окружні виборчі комісії в Маріуполі. Зокрема, одну бронемашину помітили біля палацу культури "Молодіжний", де розташована окружна дільниця №58. Військові пояснили, що таким чином посилено охорону особливо важливих об'єктів. Відзначимо, що всього в Маріуполі дві окружні комісії, які об'єднують 215 дільниць.

Також повідомляється, що військові в Маріуполі зможуть проголосувати і на чотирьох спеціальних ділянках.

Нагадаємо, 18 квітня правоохоронці перейшли на посилений режим перед другим туром президентських виборів 2019. До забезпечення порядку та безпеки під час голосування залучили понад 70 тис. силовиків.

Раніше також повідомлялося, що Національна поліція посилила охорону кандидата в президенти Володимира Зеленського після публікації скандальних відеороликів. Зокрема, мова йде про відео, в якому Зеленського збивала вантажівка.

 

Порушення у другому турі виборів в Україні: усі подробиці
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський МаріупольДонецкая областьвыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся