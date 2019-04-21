На окружні дільниці у Маріуполі стягнули бронетехніку

Фото: бронетехніка в Маріуполі (hromadske.radio)

Вибори 2019 в Маріуполі проходять під посиленою охороною

Для охорони порядку на виборах 2019 у Маріуполі Донецької області на окружні дільниці стягнули бронетехніку. Про це повідомляє "Громадське радіо".

Повідомляється, що військовослужбовці на бронетехніці взяли під охорону окружні виборчі комісії в Маріуполі. Зокрема, одну бронемашину помітили біля палацу культури "Молодіжний", де розташована окружна дільниця №58. Військові пояснили, що таким чином посилено охорону особливо важливих об'єктів. Відзначимо, що всього в Маріуполі дві окружні комісії, які об'єднують 215 дільниць.

Також повідомляється, що військові в Маріуполі зможуть проголосувати і на чотирьох спеціальних ділянках.

Нагадаємо, 18 квітня правоохоронці перейшли на посилений режим перед другим туром президентських виборів 2019. До забезпечення порядку та безпеки під час голосування залучили понад 70 тис. силовиків.

Раніше також повідомлялося, що Національна поліція посилила охорону кандидата в президенти Володимира Зеленського після публікації скандальних відеороликів. Зокрема, мова йде про відео, в якому Зеленського збивала вантажівка.