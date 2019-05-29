Окружной админсуд заблокировал приватизацию "Центрэнерго"

Окружной административный суд Киева заблокировал приватизацию энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Сообщается, что решение о запрете приватизации принято по иску компании "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева, которую ранее не допустили к конкурсу. Фонд госимущества объяснял недопуск компании к участию в конкурсе тем, что она предоставила документацию, которая не соответствовала требованиям законодательства.

"Запретить Фонда государственного имущества Украины совершать любые действия по осуществлению приватизации публичного акционерного общества "Центрэнерго", - говорится в решении суда.

Напомним, в декабре прошлого года Фонд госимущества отменил первый конкурс по продаже "Центрэнерго" как раз по причине несоответствующей документации.

Для декабрьской приватизации "Центрэнерго" оценили почти в 6 млрд гривен. Согласно меморандуму с МВФ, приватизация ряда государственных компаний, в том числе и "Центрэнерго", должна состояться в первом полугодии 2019.

В состав компании входят три тепловые электростанции: Трипольская в Киевской области, Змиевская в Харьковской области и Углегорская в Донецкой области.