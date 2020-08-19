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Нацполиция проверит соблюдение карантина на местах

Среда 19 августа 2020 12:19
Нацполиция проверит соблюдение карантина на местах
Фото: Олег Немчинов (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский, Марианна Присяжнюк

Противоправные действия будут сообщать после аналитической работы

В Кабинете министров поручили Нацполиции проверить отказ вводить тот или иной код эпидемиологической опасности в отдельных районах. Противоправные действия будут сообщать после аналитической работы.

Об этом сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов во время брифинга.

"Госкомиссия выразила большое беспокойство отдельных территориальных ТПН, что не вводят те или иные зоны, которые определены карантином, и дали поручение Национальной полиции и ГСЧС провести аналитическую работу и доложить о таких противоправных действий", - сказал он.

Напомним, завтра, 20 августа, будут пересмотрены уровни эпидемиологической опасности и Украину снова разделят на зоны карантина.

Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 19 августа в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу: почти 2 000 новых случаев за сутки.

Кроме того, к ослаблению карантина не готов Киев и еще 13 областей.

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