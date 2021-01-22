ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Окружили столицу: в ЦАР объявили чрезвычайное положение из-за наступления повстанцев

Автор: Роман Тверденко

Власти Центральноафриканской республики объявили чрезвычайное положение в стране. Оно связано с наступлением армии повстанцев на подконтрольные официальным властям территории.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает BBC.

Режим ЧП продлится по меньшей мере 15 дней. Власти разрешили солдатам производить аресты без прохождения через прокуратуру и суд.

Введение чрезвычайного положения связано с атакой антиправительственных сил, которые контролирует 2/3 территории ЦАР. Сейчас они окружили столицу страны Банги, которая под контролем официальных властей, а армия и силы ООН пытаются пытаются остановить наступление.

Боевики не согласны с законностью выборов президента, которые выиграл президент Фостен Арканж Туадер и на них не допустили экс-президента Франсуа Бозизе, которого власти и обвиняют в эскалации насилия в стране. Он был президентом ЦАР в 2003-13 годах до свержения.

Отмечается, что в следствии активизации боевых действий пострадали минимум 20 тысяч человек и минимум половина из них вынуждена находится вдали от своих домов.

В декабре сообщалось, что в результате нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) три миротворца ООН погибли и еще два пострадали. Атака произошла в городе Декоа, провинция Кемо, и городе Бакума, провинция Мбому.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины происшествие