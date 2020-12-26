В ЦАР после нападения повстанцев погибли три миротворца ОНН

Фото: военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

В результате нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) три миротворца ОНН погибли и еще два пострадали. Атака произошла в городе Декоа, провинция Кемо, и городе Бакума, провинция Мбому.

Об этом сообщил в официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Генсек ООН призвал власти ЦАР расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

"Генеральный секретарь глубоко осуждает сегодняшнюю атаку неидентифицированных вооруженных повстанцев на военные силы ЦАР и миссию ООН в стране, произошедшую в городе Декоа, провинция Кемо, и городе Бакума, провинция Мбому. В Декоа три миротворца из Бурунди были убиты и еще два получили ранения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Демократической республике Конго умер военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Конго. Причиной смерти называют остановку сердца.

Кроме того, в ноябре 2019 года украинские миротворцы во время выполнения задач Миссии ООН нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго.