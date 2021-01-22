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Оточили столицю: в ЦАР оголосили надзвичайний стан через настання повстанців

Автор: Роман Тверденко

Влада Центральноафриканської республіки оголосила надзвичайний стан в країні. Він пов'язаний з наступом армії повстанців на підконтрольні офіційним властям території.

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Про це повідомляє BBC.

Режим НС триватиме щонайменше 15 днів. Влада солдатам дозволила проводити арешти без проходження через прокуратуру та суд.

Введення надзвичайного положення пов'язане з атакою антиурядових сил, які контролює 2/3 території ЦАР. Зараз вони оточили столицю країни Бангі, яка під контролем офіційної влади, а армія і сили ООН намагаються намагаються зупинити наступ.

Бойовики не згодні з законністю виборів президента, які виграв президент Фостен Арканж Туадер і на них не допустили екс-президента Франсуа Бозізе, якого влада і звинувачують в ескалації насильства у країні. Він був президентом ЦАР в 2003-13 роках до повалення.

Наголошується, що внаслідок активізації бойових дій постраждали щонайменше 20 тисяч осіб і мінімум половина з них змушена знаходиться далеко від своїх домівок.

У грудні повідомлялося, що в результаті нападу повстанців в Центрально-Африканській Республіці (ЦАР) три миротворця ООН загинули і ще двоє постраждали. Атака сталася в місті Декоа, провінція Кемо, і місті Бакума, провінція Мбому.

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