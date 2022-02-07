Окружающей среде в Украине причинен ущерб на 9 млрд гривен, - нардеп

По данным Государственной экологической инспекции Украины, в 2021 году почти в два раза возросло количество нарушений природоохранного законодательства. За этот период было получено около 4000 жалоб по сравнению с 2284 жалобами за 2020 год.

Об этом сообщила заместитель председателя экокомитета, депутат Верховной рады Елена Криворучкина , один из авторов законопроекта об экологическом страховании и гарантиях возмещения вреда, причиненного вследствие деятельности, представляющей повышенную экологическую опасность № 6018-2 .

Также по ее словам, по предварительным данным Государственной экологической инспекции Украины, за 2021 год рассчитано убытков, причиненных окружающей природной среде, на почти 4 млрд грн, а всего за 2019, 2020 и 2021 года эта сумма составила почти 9 млрд грн

"Если проанализировать структуру таких убытков, то наибольший их удельный вес (в частности, за 2020 год - почти 70%) касается недр и земельных ресурсов. И моя задача, как народного депутата Украины и заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования - обеспечить разработку и внедрение мероприятий по сохранению нашей украинской окружающей среды и защиту интересов украинцев", - отметила депутат.

Она также считает, что для внедрения в Украине системы максимально эффективной защиты окружающей среды должны работать народные депутаты, Государственная экологическая инспекция Украины, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и вся система правоохранительных органов.

"Защита природной среды Украины - это задача всей нашей команды. Поэтому всех желающих и неравнодушных граждан, общественные организации и предприятия, которые хотят работать правильно и в рамках закона, бороться против загрязнителей и нарушителей, приглашаю к сотрудничеству", - резюмировала заместитель председателя экокомитета.

Напомним, законопроект 6018-2 является альтернативным проекта закона "Об экологическом страховании" № 6018, разработанного Кабмином во исполнение указа президента от 23.03.2021.

Актуальность внедрения экологического страхования вызвана не только тем, что это является одним из инструментов уменьшения убытков причиненных окружающей среде, но и введением в действие решение СНБО "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации".

В документе одной из ключевых задач определена разработка и внесение на рассмотрение Верховной рады проекта закона об экологическом страховании.

Среди авторов законопроекта № 6018-2: депутаты Верховной рады IX созыва - Елена Криворучкина и Юрий Корявченков.