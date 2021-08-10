Довкіллю двох областей завдано найбільшої шкоди з початку року, - Держекоінспекція
Фото: Довкілля Житомирської та Ровенської областей найбільше постраждали з початку року (Getty Images)
З початку поточного року, довкілля Житомирської та Рівненської областей найбільше постраждало в Україні через низку порушень. Загальна сума збитків за останні сім місяців становить 140,8 млн гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого.
За даними інспекції Поліського округу, екології Житомирської та Рівненської області завдано збитків у розмірі 140,8 млн гривень.
"Це найбільша цифра серед решти територіальних підрозділів в Україні. Загальна сума розрахованих в усій країні збитків становить 850,5 мільйонів гривень", - відзначає Мальований.
Серед критичних порушень у сфері екології відзначаються:
- масова вирубка дерев;
- несанкціоновані сміттєзвалища й недотримання вимог стосовно поводження з відходами;
- ігнорування зони безумовного відселення під час вирощування сільськогосподарської продукції;
- забруднення екології внаслідок роботи ПрАТ "Рівнеазот", Трипільської ТЕС, ПрАТ "Костопільський завод скловиробів" й інших підприємств;
- ігнорування правил полювання й рибальства.