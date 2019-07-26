ЦИК принял оригинальные протоколы с почти 200 округов

Фото: здание ЦИК (РБК-Украина)

Комиссия устанавливает окончательные результаты голосования

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы о результатах голосования на парламентских выборах еще от 67 окружных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от ОИК 67 территориальных избирательных округов:

№ 12, 14, 15, 16, 18 (Винницкая область),

№ 19, 20, 23 (Волынская область),

№ 25, 29, 32, 34, 35 (Днепропетровская область),

№ 65, 66, 67 (Житомирская область ),

№ 78 (Запорожская область),

№ 83, 84, 85 (Ивано-Франковская область),

№ 95, 96, 98 (Киевская область),

№ 101 (Кировоградская область),

№ 106, 107 (Луганская область),

№ 119, 120, 121, 122, 123, 126 (Львовская область),

№ 135, 136, 139, 140, 141, 142 (Одесская область),

№ 147, 148, 151 (Полтавская область),

№ 153, 156 (Ровенская область),

№ 157, 161 (Сумская область),

№ 163, 166 (Тернопольская область),

№ 170, 172, 179 (Харьковская область),

№ 182, 183, 186 (Херсонская область),

№ 189, 191, 192 ( Хмел ьницька область),

№ 196, 197 (Черкасская область),

№ 201, 202, 204 (Черновицкая область),

№ 206, 208, 209, 210 (Черниговская область),

№ 214, 223 (Киев).

Таким образом, по состоянию на 26 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 183 ОВО.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23 июля Центральная избирательная комиссия начала принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями о результатах выборов в Раду.

Кроме того, предварительные результаты внеочередных парламентских выборов свидетельствуют, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.