ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК принял оригинальные протоколы с почти 200 округов

Новости » Выборы 2019    26.07.2019 - 19:29
ЦИК принял оригинальные протоколы с почти 200 округов
Фото: здание ЦИК (РБК-Украина)

Комиссия устанавливает окончательные результаты голосования

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы о результатах голосования на парламентских выборах еще от 67 окружных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

ЦИК принял оригинальные протоколы с почти 200 округов

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования от ОИК 67 территориальных избирательных округов:

  • № 12, 14, 15, 16, 18 (Винницкая область),

  • № 19, 20, 23 (Волынская область),

  • № 25, 29, 32, 34, 35 (Днепропетровская область),

  • № 65, 66, 67 (Житомирская область ),

  • № 78 (Запорожская область),

  • № 83, 84, 85 (Ивано-Франковская область),

  • № 95, 96, 98 (Киевская область),

  • № 101 (Кировоградская область),

  • № 106, 107 (Луганская область),

  • № 119, 120, 121, 122, 123, 126 (Львовская область),

  • № 135, 136, 139, 140, 141, 142 (Одесская область),

  • № 147, 148, 151 (Полтавская область),

  • № 153, 156 (Ровенская область),

  • № 157, 161 (Сумская область),

  • № 163, 166 (Тернопольская область),

  • № 170, 172, 179 (Харьковская область),

  • № 182, 183, 186 (Херсонская область),

  • № 189, 191, 192 ( Хмел ьницька область),

  • № 196, 197 (Черкасская область),

  • № 201, 202, 204 (Черновицкая область),

  • № 206, 208, 209, 210 (Черниговская область),

  • № 214, 223 (Киев).

Таким образом, по состоянию на 26 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 183 ОВО.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23 июля Центральная избирательная комиссия начала принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями о результатах выборов в Раду.

Кроме того, предварительные результаты внеочередных парламентских выборов свидетельствуют, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.

Полиция пришла с обысками на округ в Кривом Роге Украинцы отдали более 178 тыс. голосов за кандидатов-двойников
Новости Украины Порошенко Зеленский выборы 2019Центральная избирательная комиссия
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь