Окрім податків і зборів. Де Україна бере гроші в бюджет у 2024 році

Обсяг фінансування загального фонду державного бюджету України в 2024 році, забезпеченого за рахунок розміщення військових облігацій, отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонніх кредитів та грантів, сягнув 33 млрд доларів (станом на 4 вересня).
Про це свідчить статистика Міністерства фінансів України.
Мова йде про джерела надходжень, відмінні від податків, внутрішніх зборів та операцій держави з капіталом.
Від початку 2024 року Україна отримала від країн Європейського Союзу сумарно вже 13,047 млрд доларів. З цих коштів 11,411 млрд доларів – у вигляді позик, а ще 1,636 млрд – грантів.
8,548 млрд доларів український бюджет отримав за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (включно з військовими облігаціями).
Від США Україна отримала 3,899 млрд доларів грантів.
Міжнародний валютний фонд від початку року вже надав нашій країні 3,078 млрд доларів кредитів.
Японія надала Україні 2,131 млрд доларів, з яких 1,408 млрд - позики.
Канада позичила Україні 1,471 млрд доларів.
Велика Британія – 515 млн доларів кредитів.
Норвегія надала Україні 295 млн доларів грантів.
Світовий банк виділив нам 23 млн доларів кредитів.
3 млн доларів грантів надала Україні Іспанія.
Отже, сумарно маємо 33 млрд доларів від початку року до 4 вересня.
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Джерело: Міністерство фінансів України
Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від міжнародних партнерів фінансування на загальну суму понад 98 млрд доларів (станом на 4 вересня 2024 року).
40,538 млрд доларів надали країни ЄС.
26,825 млрд – США.
10,245 млрд – МВФ.
6,338 млрд – Японія.
5,117 млрд – Канада.
2,551 млрд – Велика Британія.
2,063 млрд – Світовий банк.
1,69 млрд – Німеччина.
720 млн доларів – Європейський інвестиційний банк.
506 млн – Норвегія.
437 млн – Франція.
330 млн – Італія.
318 млн – Нідерланди.
104 млн – Іспанія.
51 млн – Данія.
49 млн – Швеція.
36 млн – Фінляндія.
30 млн – Швейцарія.
22 млн – Литва.
21 млн – Ірландія.
16 млн – Латвія.
10 млн – Австрія.
8 млн – Бельгія.
2 млн – Ісландія.
1 млн – Албанія.
100 тис. доларів – Естонія.
Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери профінансували Україну на 98,029 млрд доларів (станом на 4 вересня 2024 року).
Зокрема, 2023 року фінансування державного бюджету за рахунок військових облігацій, двосторонніх кредитів і грантів, а також коштів міжнародних фінансових організацій склало 57,961 млрд доларів, або 2,122 трлн гривень.
Нагадаємо, в інтерв’ю для РБК-Україна голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розказав про джерела суттєвих додаткових надходжень державного бюджета в 2024 році. За його словами, надходження стали можливими завдяки детінізації економіки.
Так, близько 100 млрд грн, які Міністерство фінансів врахувало в змінах до бюджету 2024 року, є насамперед сумою перевиконання надходжень Податковою і Митницею з початку року за рахунок детінізації.