Кроме налогов и сборов. Где Украина берет деньги в бюджет в 2024 году

Объем финансирования общего фонда государственного бюджета Украины в 2024 году, обеспеченного за счет размещения военных облигаций, получения кредитов от международных финансовых организаций, а также двусторонних кредитов и грантов, достиг 33 млрд долларов (по состоянию на 4 сентября).
Об этом свидетельствует статистика Министерства финансов Украины.
Речь идет об источниках поступлений, отличных от налогов, внутренних сборов и операций государства с капиталом.
С начала 2024 года Украина получила от стран Европейского Союза суммарно уже 13,047 млрд долларов. Из этих средств 11,411 млрд долларов – в виде кредитов, а еще 1,636 млрд – грантов.
8,548 млрд долларов украинский бюджет получил за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (включая военные облигации).
От США Украина получила 3,899 млрд долларов грантов.
Международный валютный фонд с начала года уже выделил нашей стране 3,078 млрд долларов кредитов.
Япония предоставила Украине 2,131 млрд долларов, из которых 1,408 млрд – кредиты.
Канада ссудила Украине 1,471 млрд долларов.
Великобритания – 515 млн долларов кредитов.
Норвегия выделила Украине 295 млн долларов грантов.
Всемирный банк выделил нам 23 млн долларов кредитов.
3 млн долларов грантов выделила Украине Испания.
Итак, суммарно имеем 33 млрд долларов с начала года до 4 сентября.
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Источник: Министерство финансов Украины
С начала полномасштабного вторжения Украина получила от международных партнеров финансирование на общую сумму более 98 млрд долларов (на 4 сентября 2024 года).
40,538 млрд долларов выделили страны ЕС.
26,825 млрд – США.
10,245 млрд – МВФ.
6,338 млрд – Япония.
5,117 млрд – Канада.
2,551 млрд – Великобритания.
2,063 млрд – Всемирный банк.
1,69 млрд – Германия.
720 млн долларов – Европейский инвестиционный банк.
506 млн – Норвегия.
437 млн – Франция.
330 млн – Италия.
318 млн – Нидерланды.
104 млн – Испания.
51 млн – Дания.
49 млн – Швеция.
36 млн – Финляндия.
30 млн – Швейцария.
22 млн – Литва.
21 млн – Ирландия.
16 млн – Латвия.
10 млн – Австрия.
8 млн – Бельгия.
2 млн – Исландия.
1 млн – Албания.
100 тыс. долларов – Эстония.
В целом с начала полномасштабной войны международные партнеры профинансировали Украину на 98,029 млрд долларов (на 4 сентября 2024 года).
В частности, в 2023 году финансирование государственного бюджета за счет военных облигаций, двусторонних кредитов и грантов, а также средств международных финансовых организаций составило 57,961 млрд долларов, или 2,122 трлн гривен.
Напомним, в интервью для РБК-Украина глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев рассказал об источниках существенных дополнительных поступлений государственного бюджета в 2024 году. По его словам, поступления стали возможны благодаря детенизации экономики.
Так, около 100 млрд грн, которые Министерство финансов учло в изменениях к бюджету 2024 года, являются, прежде всего, суммой перевыполнения поступлений от Налоговой и Таможни с начала года за счет детенизации.