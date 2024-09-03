Сотні мільярдів: Гетманцев розказав про джерела додаткових надходжень бюджета в 2024 році

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна .

Звідки і скільки в бюджеті додаткових грошей

За словами народного депутата, детінізація – це завжди непевне джерело доходів бюджета. Тому детінізація ніколи не може використовуватись як гарантоване джерело наповнення бюджету, відображене конкретною цифрою саме як "доходи від детінізації".

Разом з тим, близько 100 млрд грн, які Міністерство фінансів врахувало в змінах до бюджету 2024 року, є насамперед сумою перевиконання надходжень Податковою і Митницею з початку року за рахунок детінізації, стверджує Гетманцев.

"Зокрема, за перші 8 місяців ми мали перевиконання плану Податковою на 62,8 млрд грн, Митницею – на 12 млрд грн. По року сумарно це буде дійсно близько 100 млрд грн. Але, знову ж таки, це не гарантоване джерело", - попереджає співрозмовник РБК-Україна.

Більш докладна порівняльна структура доходів бюджета 2024 року виглядає наступним чином.

За сім місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом довоєнного 2021 року податкові надходження до загального фонду бюджету збільшились на 79,6%, або на 262,9 млрд грн.

Надходження податку на додану вартість виросли за цей же період на 78,4%, або на 67,4 млрд грн.

Податкова ефективність з ПДВ з 2021 року виросла на 14,8%.

Сплата податків у розрізі галузей виглядає наступним чином.

По лікеро-горілчаних виробах податкова ефективність з ПДВ з 2021 року збільшилась на 38%. А за сім місяців 2024-го порівняно з аналогічним періодом 2023-го сплата до бюджету виросла майже на 18%, в тому числі збір ПДВ – на 39%.

На ринку пального податкова ефективність з ПДВ з 2021 року зросла на 48% в оптовій торгівлі і на 53% в роздрібній. За 7 місяців 2024-го порівняно з аналогічним періодом 2023 сплата податків з пального в загальний бюджет виросла на 47%, в тому числі збір ПДВ – на 90%.

"Що стосується торгівлі електронікою – в цьому році були проведені дуже жорсткі заходи щодо великих торгових мереж, які повністю існували в «тіні». Більше ста великих магазинів в найкращих місцях великих міст працювали на ФОПах. Їх Податкова взагалі не бачила, бо вони не існували юридично як ціле. Фактичними перевірками ми підвищили податкову ефективність ПДВ порівняно з 2021 роком в 2,6 рази. Порівняно з 2023 роком сплата податків до бюджету збільшилась в 2,1 рази, збір ПДВ – в 2,8 рази", - розказує Гетманцев.

По гральному бізнесу – якщо за сім місяців 2022 року сплата податків склала 200 млн грн, то в аналогічному періоді 2023 року – вже 3,3 млрд грн, а в 2024 році – вже 9,8 млрд грн.

"На тютюновому ринку з травня не працюють всі нелегальні виробники. Зокрема, деякі компанії були позбавлені ліцензій, проведено обшуки, діяльність заблоковано, чорний ринок не працює. Завдяки цьому за червень-липень маємо збільшення надходжень по акцизному податку порівняно з аналогічним періодом 2023 року на 33,6%", - пояснює нардеп.

Виторги РРО від продажу тютюнових виробів з початку року по липень виросли майже на 22%.

Загальна сума виторгів по економіці від початку року зросла на 21,6%. Зокрема, виторги по ювелірці зросли на 56%, а виторги торгових автоматів, які раніше всі працювали "по-чорному", з початку року виросли майже на 300%.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 вересня ухвалила в першому читанні проєкт змін до державного бюджету про збільшення видатків на оборону у 2024 році на 500 млрд гривень. Законопроєкт змінять до другого читання.

В цей же день Верховна Рада провалила голосування за проєкт про збільшення податків у 2024 році на 30 млрд гривень. Документ відправили на повторне перше читання.

Фінансовий комітет схвалив цей законопроект 29 серпня. Документом передбачено, що бюджет отримає 30 млрд гривень у 2024 році зі 125 млрд гривень, які запитував Мінфін. У наступному році це буде 127 з 340 млрд гривень.

Основним мало би бути збільшення військового збору з доходів громадян з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень, у 2025 році - 107,7 млрд гривень.

Також документом передбачено встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи (як ФОПів, так і юридичних осіб). Це дасть у 2025 році 6,8 млрд гривень.

Планується запровадження військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати - тобто 800 гривень на місяць. Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році.

Також передбачено підвищення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) з 18% до 25%. Додатково бюджет отримає 157,7 млн гривень у 2025 році.

До питання про підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% планують повернутися до другого читання. Зараз категорично проти НБУ та Мінфін.

Також планується встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Це дасть 1 млрд гривень у 2024 році та 4,3 млрд гривень у 2025 році.

Крім того, запроваджується місячна звітність за зарплатами. Це необхідно для економічного бронювання, яке можуть ввести вже цього року.

Але оскільки законопроект направлено на повторне перше читання, то, швидше за все, його зміст до моменту винесення в сесійну залу може зазнати суттєвих змін. РБК-Україна слідкуватиме за цими змінами.