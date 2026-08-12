Для окремих ВПО гроші від держави тепер надходитимуть по-новому

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В Україні запускають новий механізм виплат для частини ВПО

Стосується переселенців похилого віку та людей з інвалідністю, які потребують догляду

Гроші надходитимуть напряму на спеціальний рахунок отримувача

Новий механізм запрацює для двох категорій переселенців - людей похилого віку та людей з інвалідністю серед ВПО, яким потрібен стаціонарний догляд або підтримане проживання.

Тих, кому рішення про надання соціальних послуг уже ухвалили раніше, повторно проходити процедуру не змусять - вони й далі отримуватимуть допомогу за вже прийнятим рішенням.

Суть проєкту в тому, що бюджетні кошти надходитимуть не якійсь установі чи закладу, а безпосередньо на спеціальний рахунок самого отримувача - зі спеціальним режимом використання. Перераховувати ці виплати щомісяця буде Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

Координацію експериментального проєкту взяло на себе Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Серед учасників - Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, Національна соціальна сервісна служба та банки, зокрема ПриватБанк.