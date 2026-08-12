Для окремих ВПО гроші від держави тепер надходитимуть по-новому

В Україні запускають експериментальний проєкт нового механізму фінансування соціальних послуг для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб. Кошти надходитимуть безпосередньо на спеціальні рахунки самих отримувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну України.
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Новий механізм запрацює для двох категорій переселенців - людей похилого віку та людей з інвалідністю серед ВПО, яким потрібен стаціонарний догляд або підтримане проживання.
Тих, кому рішення про надання соціальних послуг уже ухвалили раніше, повторно проходити процедуру не змусять - вони й далі отримуватимуть допомогу за вже прийнятим рішенням.
Суть проєкту в тому, що бюджетні кошти надходитимуть не якійсь установі чи закладу, а безпосередньо на спеціальний рахунок самого отримувача - зі спеціальним режимом використання. Перераховувати ці виплати щомісяця буде Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.
Координацію експериментального проєкту взяло на себе Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Серед учасників - Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, Національна соціальна сервісна служба та банки, зокрема ПриватБанк.
На початку серпня ми розповідали про виплати ВПО у серпні - гроші на проживання надходять за встановленим графіком, однак окремим категоріям переселенців варто вчасно оновити свої дані. Також з 1 серпня частина ВПО втратила право на житловий ваучер, хоча водночас з'явився новий спосіб використати ваучер як внесок на іпотеку.
Крім того, попри ухвалення нового закону про переселенців, довідку ВПО поки не потрібно міняти - чинний документ залишається дійсним до певної дати. А ще переселенці можуть скористатися податковою знижкою за оренду житла, подавши податкову декларацію та підтвердивши право на пільгу документами.