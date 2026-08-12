Для отдельных ВПО деньги от государства теперь будут поступать по-новому

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В Украине запускают новый механизм выплат для части ВПО

Касается переселенцев пожилого возраста и людей с инвалидностью, нуждающихся в уходе

Деньги будут поступать напрямую на специальный счет получателя

Новый механизм заработает для двух категорий переселенцев - пожилых людей и людей с инвалидностью среди ВПО, которым нужен стационарный уход или поддержанное проживание.

Тех, кому решение о предоставлении социальных услуг уже приняли раньше, повторно проходить процедуру не заставят - они и дальше будут получать помощь по уже принятому решению.

Суть проекта в том, что бюджетные средства будут поступать не какому-либо учреждению или заведению, а непосредственно на специальный счет самого получателя – со специальным режимом использования. Перечислять эти выплаты ежемесячно будет Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

Координацию экспериментального проекта взяло на себя Министерство социальной политики, семьи и единства. Среди участников - Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью, Национальная социальная сервисная служба и банки, в том числе ПриватБанк.