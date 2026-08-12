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Для отдельных ВПО деньги от государства теперь будут поступать по-новому

08:09 12.08.2026 Ср
2 мин
Для отдельных категорий переселенцев повторно оформлять документы не придется
aimg Екатерина Коваль
Фото: изменения касаются определенной группы людей (Getty Images)

В Украине запускается экспериментальный проект нового механизма финансирования социальных услуг для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц. Денежные средства будут поступать непосредственно на специальные счета самих получателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Главное

  • В Украине запускают новый механизм выплат для части ВПО
  • Касается переселенцев пожилого возраста и людей с инвалидностью, нуждающихся в уходе
  • Деньги будут поступать напрямую на специальный счет получателя

Новый механизм заработает для двух категорий переселенцев - пожилых людей и людей с инвалидностью среди ВПО, которым нужен стационарный уход или поддержанное проживание.

Тех, кому решение о предоставлении социальных услуг уже приняли раньше, повторно проходить процедуру не заставят - они и дальше будут получать помощь по уже принятому решению.

Суть проекта в том, что бюджетные средства будут поступать не какому-либо учреждению или заведению, а непосредственно на специальный счет самого получателя – со специальным режимом использования. Перечислять эти выплаты ежемесячно будет Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

Координацию экспериментального проекта взяло на себя Министерство социальной политики, семьи и единства. Среди участников - Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью, Национальная социальная сервисная служба и банки, в том числе ПриватБанк.

В начале августа мы рассказывали о выплатах ВПО в августе - деньги на проживание поступают по установленному графику, однако отдельным категориям переселенцев следует своевременно обновить свои данные. Также с 1 августа часть ВПО потеряла право на жилищный ваучер, хотя вместе с тем появился новый способ использовать ваучер в качестве вклада на ипотеку.

Кроме того, несмотря на принятие нового закона о переселенцах, справку ВПО пока не нужно менять - действующий документ остается действительным до определенной даты. А еще переселенцы могут воспользоваться налоговой скидкой за аренду жилья, предоставив налоговую декларацию и подтвердив право на льготу документами.

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