У Дніпрі пролунали вибухи після попередження про роботу ППО по дрону

У Дніпрі сьогодні, 31 липня, вдень місцеві мешканці почули вибухи. У Дніпропетровській області фіксували дрон ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Дніпро ", Повітряні сили ЗСУ в Telegram та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram .

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що в області було збито ще один розвідувальний безпілотник росіян.

Місцевим жителям необхідно пройти до укриття до завершення повітряної тривоги.

За кілька хвилин після цього у Дніпрі пролунали вибухи. Їхня причина поки невідома.

Як написали Повітряні сили, протиповітряна оборона працює по розвідувальному дрону росіян у Дніпропетровській області.

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти часто використовують розвідувальні дрони перед завданням ударів. Такі безпілотники ворог застосовують масово на лінії фронту і не тільки.

При цьому сьогодні, 31 липня, росіяни намагалися завдати ударів по Україні за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". За інформацією Повітряних сил, українські захисники збили 89 із 89 цілей.

Пізніше радник керівника ВП Владислав Власюк написав, що окупанти застосовували не лише "Шахеди", а й нові дрони "Гербера". Вони є дешевшою версією іранських безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.