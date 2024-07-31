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У Дніпрі пролунали вибухи після попередження про роботу ППО по дрону

Дніпро, Середа 31 липня 2024 16:24
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У Дніпрі пролунали вибухи після попередження про роботу ППО по дрону Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Дніпрі сьогодні, 31 липня, вдень місцеві мешканці почули вибухи. У Дніпропетровській області фіксували дрон ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро", Повітряні сили ЗСУ в Telegram та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

Як написали Повітряні сили, протиповітряна оборона працює по розвідувальному дрону росіян у Дніпропетровській області.

За кілька хвилин після цього у Дніпрі пролунали вибухи. Їхня причина поки невідома.

Місцевим жителям необхідно пройти до укриття до завершення повітряної тривоги.

Оновлено 16:28

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що в області було збито ще один розвідувальний безпілотник росіян.

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти часто використовують розвідувальні дрони перед завданням ударів. Такі безпілотники ворог застосовують масово на лінії фронту і не тільки.

При цьому сьогодні, 31 липня, росіяни намагалися завдати ударів по Україні за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". За інформацією Повітряних сил, українські захисники збили 89 із 89 цілей.

Пізніше радник керівника ВП Владислав Власюк написав, що окупанти застосовували не лише "Шахеди", а й нові дрони "Гербера". Вони є дешевшою версією іранських безпілотників.

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