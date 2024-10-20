В окремих районах Сум після обстрілу зникли світло і вода

Місто Суми частково залишилися без світла і води. Проблеми з'явилися після вибухів у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"У деяких районах Сум немає світла та води", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 19 жовтня російські терористи знову масштабно атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
У Сумах було чутно звуки вибухів спочатку о 23:00, а згодом о 23:41.
Раніше мерія повідомила, що в неділю, 20 жовтня, деякі райони Сум і Сумського району залишаться без електроенергії.
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