В окремих районах Сум після обстрілу зникли світло і вода

Нічна атака дронами

Нагадаємо, ввечері 19 жовтня російські терористи знову масштабно атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Сумах було чутно звуки вибухів спочатку о 23:00, а згодом о 23:41.

Раніше мерія повідомила, що в неділю, 20 жовтня, деякі райони Сум і Сумського району залишаться без електроенергії.

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