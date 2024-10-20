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В отдельных районах Сум после обстрела исчезли свет и вода

Фото: после обстрела в отдельных районах города исчезла электроэнергия (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Город Сумы частично остались без света и воды. Проблемы появились после ряда взрывов в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"В некоторых районах Сум нет света и воды", - говорится в сообщении.

Ночная атака дронами

Напомним, вечером 19 октября российские террористы снова масштабно атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В Сумах были слышны звуки взрывов сначала в 23:00, а затем в 23:41.

Ранее мэрия сообщила, что в воскресенье, 20 октября, некоторые районы Сум и Сумского района останутся без электроэнергии.

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