В отдельных районах Сум после обстрела исчезли свет и вода

Ночная атака дронами

Напомним, вечером 19 октября российские террористы снова масштабно атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В Сумах были слышны звуки взрывов сначала в 23:00, а затем в 23:41.

Ранее мэрия сообщила, что в воскресенье, 20 октября, некоторые районы Сум и Сумского района останутся без электроэнергии.

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