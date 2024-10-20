ua en ru
Нд, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окремих районах Сум після обстрілу зникли світло і вода

Суми, Неділя 20 жовтня 2024 00:23
UA EN RU
В окремих районах Сум після обстрілу зникли світло і вода Фото: після обстрілу в окремих районах міста зникла електроенергія (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Місто Суми частково залишилися без світла і води. Проблеми з'явилися після вибухів у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У деяких районах Сум немає світла та води", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака дронами

Нагадаємо, ввечері 19 жовтня російські терористи знову масштабно атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Сумах було чутно звуки вибухів спочатку о 23:00, а згодом о 23:41.

Раніше мерія повідомила, що в неділю, 20 жовтня, деякі райони Сум і Сумського району залишаться без електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
У Зеленського звернулись до Заходу: потрібна сила, щоб уникнути великої війни
У Зеленського звернулись до Заходу: потрібна сила, щоб уникнути великої війни
DAILY
Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш
Роман Коткореспондент РБК-Україна Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш