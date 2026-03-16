Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Окремі країни просять Україну "почекати" вступу в ЄС 10-20 років, - Качка

09:20 16.03.2026 Пн
2 хв
Хто хоче "почекати" вступу України до ЄС?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Деякі країни-члени Євросоюзу вимагають перевірити реформи України, та почекати вступу до ЄСще 10-20 років.

Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка.

"Такі країни, як Німеччина, кажуть: це суперважлива для нас історія, нам потрібна довіра. Тому ви зробите реформи, і нам треба умовних 20 років, щоб ви "відстоялися", щоб ми переконалися, що все працює. Це не тому, що ми не хочемо вас приймати, нам просто треба довіра", - зазначив Качка.

Він також додав, що балканські країни так довго вступали до ЄС, тому що "довоєнна" методологія була побудована таким чином, що мало того, щоб зробити реформи, треба довести, що вони незворотні.

"Що ми можемо зробити? Ми згадуємо, і всі згадують, що коли Румунія і Болгарія вступали в ЄС, був створений спеціальний механізм контролю і верифікації CVM (Cooperation and Verification Mechanism)", - додав віце-прем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО.

За його словами, тоді Єврокомісія, не зважаючи на те, що Румунія вже була членом ЄС, мала верифікувати, що Румунія все виконує, і могла своїм рішенням обмежити права Румунії, або, відповідно, Болгарії. Зараз це називається "сейфгардами".

При цьому віце-прем'єр додав, що в України немає 20 років чекати, поки все "устоїться".

"Може я перебільшую про 20 років, хай 10 років – але для нас це вічність. І тому цей механізм сейфгардів і CVM – це абсолютно нормальна історія.Однак це не проговорювалося в деталях. Тому в медіа часто дуже спрощують ситуацію", - додав Качка.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз поки що не може визначити чітку дату вступу України. Але ЄС забезпечить підтримку на шляху країни до членства.

Також раніше Єврокомісар з питань розширення Марта Кос зазначила, що методологія розширення ЄС створювалася для мирних часів. Тому для прискореного вступу України необхідно буде змінити правила, які діють 40 років. Для цього потрібна підтримка всіх 27 країн-членів блоку.

