На півдні спостерігаються ознаки окопної війни. Експерти оцінили ситуацію біля Роботиного

Наразі відомо, що лінія фронту біля Роботиного малорухлива. За наявною ситуацією можна констатувати не лише українські атаки, а й російські контратаки, які мають успіхи на тактичному рівні.

"При чому бої тут йдуть біля першої "лінії Суровікіна" (лінія оборони окупантів, - ред.). Наші здобутки у кілька кілометрів за чотири місяці досить скромні. Генерал Валерій Залужний казав в одному з інтерв'ю, що розрахунки були зовсім інші", - зазначив експерт Владислав Селезньов.

Натомість на південному фронті спостерігаються ознаки окопної війни.

"Я поки не можу сказати, що наш контрнаступ добіг кінця, просто формат бойових дій змінюється на класичну позиційну війну. Ми просуваємося, але дуже повільно", - додав Олександр Коваленко.

Фото: лінія фронту біля Роботиного малорухлива, війська пішли в окопи (deepstatemap.live)