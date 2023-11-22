На юге наблюдаются признаки окопной войны. Эксперты оценили ситуацию у Работино

На южном фронте наблюдаются признаки окопной войны, но продвижение украинских войск продолжается. Хоть и линия фронта у Работино малоподвижна.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты Владислав Селезнев и Александр Коваленко, говорится в материале "Авдеевка поглощает ресурсы РФ. Как Украина защищает Восток и наращивает плацдарм"
Пока известно, что линия фронта возле Работино малоподвижна. По сложившейся ситуации можно констатировать не только украинские атаки, но и российские контратаки, имеющие успехи на тактическом уровне.
"При чем бои здесь идут у первой "линии Суровикина" (линия обороны оккупантов, - ред.). Наши достижения в несколько километров за четыре месяца достаточно скромны. Генерал Валерий Залужный говорил в одном из интервью, что расчеты были совсем другие", - отметил эксперт Владислав Селезнев.
На южном фронте наблюдаются признаки окопной войны.
"Я пока не могу сказать, что наше контрнаступление подошло к концу, просто формат боевых действий меняется на классическую позиционную войну. Мы продвигаемся, но очень медленно", - добавил Александр Коваленко.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в начале ноября в статье и интервью для The Economist признал некоторые просчеты, связанные с контрнаступлением, а также предупредил о рисках позиционной войны, если украинские войска не будут иметь технологическое преимущество над противником.
Недавно стало известно, что оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, усиливают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе.
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