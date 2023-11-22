На юге наблюдаются признаки окопной войны. Эксперты оценили ситуацию у Работино

Пока известно, что линия фронта возле Работино малоподвижна. По сложившейся ситуации можно констатировать не только украинские атаки, но и российские контратаки, имеющие успехи на тактическом уровне.

"При чем бои здесь идут у первой "линии Суровикина" (линия обороны оккупантов, - ред.). Наши достижения в несколько километров за четыре месяца достаточно скромны. Генерал Валерий Залужный говорил в одном из интервью, что расчеты были совсем другие", - отметил эксперт Владислав Селезнев.

На южном фронте наблюдаются признаки окопной войны.

"Я пока не могу сказать, что наше контрнаступление подошло к концу, просто формат боевых действий меняется на классическую позиционную войну. Мы продвигаемся, но очень медленно", - добавил Александр Коваленко.

Фото: линия фронта у Работино малоподвижна, войска пошли в окопы (deepstatemap.live)