Для окончания войны в Украине нужно решение Путина, - глава Пентагона
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что закончить войну в Украине может своим решением Владимир Путин. Он развязал тот человек, который начал этот конфликт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ллойда Остина после завершения сегодняшней встречи на авиабазе Рамштайн.
"Что должно случиться, чтобы этот конфликт закончился - Путин должен принять такое решение", - сказал Остин.
По его словам, глава Кремля - это тот человек, который начал вооруженный конфликт в Украине и он должен принять решение о деэскалации и начале переговоров.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что личная встреча украинского лидера Владимира Зеленского с Путиным повысит шансы остановить войну.
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