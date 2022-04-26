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Для закінчення війни в Україні потрібне рішення Путіна, - глава Пентагону

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Берлін, Вівторок 26 квітня 2022 20:05
Для закінчення війни в Україні потрібне рішення Путіна, - глава Пентагону Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що закінчити війну в Україні може своїм рішенням Володимир Путін. Він розв'язав той чоловік, який почав цей конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ллойда Остіна після завершення сьогоднішньої зустрічі на авіабазі Рамштайн.

"Що має статися, щоб цей конфлікт закінчився - Путін повинен прийняти таке рішення", - сказав Остін.

За його словами, глава Кремля - це та людина, яка почала збройний конфлікт в Україні і вона повинна прийняти рішення про деескалацію і початок переговорів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив упевненість, що особиста зустріч українського лідера Володимира Зеленського з Путіним підвищить шанси зупинити війну.

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