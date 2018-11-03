Фото: ливень в Италии (twitter.com/EVonHoccheim)

В Сардинии в результате непогоды погибли 2 человека

Число жертв непогоды в Италии увеличилось до 20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам итальянских чиновников, в результате непогоды в Италии уже погибли 20 человек.

Отмечается, что в пятницу, 2 ноября, в Сардинии в результате удара молнии погибли 2 человека - 87-летняя женщина и 62-летний немецкий турист.

Агентство по гражданской защите Италии сообщило, что в течение недели количество жертв от непогоды постепенно уменьшается, а метеорологи прогнозируют продолжение непогоды в течение всех выходных.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате непогоды в Италии погибли 17 человек.

Добавим, что 29 октября агентство ANSA сообщало, что в шести областях страны действует "красный" уровень угрозы в связи со штормами, проливными дождями и оползнями. В частности, в списке областей, которые оказались в наибольшей степени ощутили непогодой, - Ломбардия, Венеция, Лигурия, Фриули-Венеция-Джулия, Абруццо и Трентино-Альто-Адидже.

В некоторых городах закрыты учебные заведения, а также парализовано транспортное движение. В Лигурии больше 20 тыс. человек из-за непогоды остались без электричества, а аэропорт итальянской Генуи временно приостановил работу.