Около тысячи потребителей газа Харькова регистрируются в "Личном кабинете" ежемесячно

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Активный прирост новых регистраций пользователей сервиса 104.ua происходит с началом холодов

На сегодняшний день более 20% потребителей Харькова пользуются онлайн-сервисом сайта 104.ua "Личный кабинет". Только в ноябре в нем зарегистрировались 1300 клиентов "Харьковгоргаз". Этот сервис доступен потребителям с 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Активный прирост новых регистраций пользователей сервиса 104.ua происходит с началом холодов, то есть отопительного периода. Как подчеркивают в пресс-службе, прежде всего, это очень удобно и просто. В "Личном кабинете" клиенты "Харьковгоргаза" могут передать показания счетчика, произвести оплату услуг. Все обращения направляются в контакт-центр для потребителей природного газа.

"Одна из самых популярных функций "Личного кабинета"- передача показаний счетчика. Ежемесячно с помощью онлайн сервиса данные своих приборов к газораспределительной компании направляет примерно 125 тыс. потребителей. При этом благодаря сервису показания их счетчиков сразу попадают в автоматизированнуй базу, что позволяет избежать человеческого фактора при их обработке", - прокомментировала начальник управления клиентского центра ПАО "Харьковгоргаз" Светлана Андреева.

Также в пресс-службе сообщают, что за последний год ПАО "Харьковгоргаз" ввело еще дополнительный сервис. Речь идет о новом мобильное приложение 104 Mobile для потребителей газа. С его помощью через смартфон можно быстро и удобно передать показания счетчика и заплатить за газ онлайн. Чтобы стать пользователем сервиса нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте 104.ua. Для этого понадобится: номер лицевого счета, сумма последней оплаты, контактный телефон и е-mail.