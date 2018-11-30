Близько тисячі споживачів газу Харкова реєструються в "Особистому кабінеті" щомісяця

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Активний приріст нових реєстрацій користувачів сервісу 104.ua відбувається з початком холодів

На сьогоднішній день більше 20% споживачів Харкова користуються онлайн-сервісом сайту 104.ua "Особистий кабінет". Тільки в листопаді в ньому зареєструвалися 1300 клієнтів "Харківміськгаз". Цей сервіс доступний споживачам з 2015 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Активний приріст нових реєстрацій користувачів сервісу 104.ua відбувається з початком холодів, то є опалювального періоду. Як підкреслюють в прес-службі, насамперед, це дуже зручно і просто. В "Особистому кабінеті" клієнти "Харківміськгазу" можуть передати показання лічильника, здійснити оплату послуг. Всі звернення направляються в контакт-центр для споживачів природного газу.

"Одна з найбільш популярних функцій "Особистого кабінету"- передача показань лічильника. Щомісяця за допомогою онлайн сервісу дані своїх приладів до газорозподільної компанії направляє приблизно 125 тис. споживачів. При цьому завдяки сервісу їхні свідчення лічильників відразу потрапляють в автоматизированнуй базу, що дозволяє уникнути людського фактора при їх обробці", - прокоментувала начальник управління клієнтського центру ПАТ "Харківміськгаз" Світлана Андрєєва.

Також у прес-службі повідомляють, що за останній рік ПАТ "Харківміськгаз" ввело ще додатковий сервіс. Мова йде про новий мобільний додаток 104 Mobile для споживачів газу. З його допомогою через смартфон можна швидко і зручно передати показання лічильника і заплатити за газ онлайн. Щоб стати користувачем сервісу потрібно всього лише зареєструватися на сайті 104.ua. Для цього знадобиться: номер особового рахунку, сума останньої оплати, контактний телефон та е-mail.