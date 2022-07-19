Около тысячи оккупантов с техникой движутся в сторону Запорожья, - горсовет Мариуполя

Фото: около тысячи оккупантов с техникой движутся в сторону Запорожья (Getty Images)

Колонны с оккупантами, вероятно, военнослужащими срочной службы, движутся в сторону Запорожья. Речь идет о почти тысячи военных РФ, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.