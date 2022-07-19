Близько тисячі окупантів з технікою рухаються в бік Запоріжжя, - міськрада Маріуполя

Фото: близько тисячі окупантів з технікою рухаються в бік Запоріжжя (Getty Images)

Колони з окупантами, ймовірно, військовослужбовцями строкової служби, рухаються в бік Запоріжжя. Йдеться про майже тисячу військових РФ, що базувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Російські військові - близько 1 тисячі нелюдів, що базувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей в селищах по лінії Дем'янівка - Стародубівка - Захарівка разом з військовою технікою вранці знялися зі стоянки і вирушили колонами в напрямку Запоріжжя", - розповів він. Зазначається, що більшість з особового складу окупантів, що рухаються в бік Запоріжжя, - молодь до 23 років, частина з них строковики.