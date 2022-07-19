ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Близько тисячі окупантів з технікою рухаються в бік Запоріжжя, - міськрада Маріуполя

Новость на русском →
Запоріжжя, Вівторок 19 липня 2022 14:34
Близько тисячі окупантів з технікою рухаються в бік Запоріжжя, - міськрада Маріуполя Фото: близько тисячі окупантів з технікою рухаються в бік Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Колони з окупантами, ймовірно, військовослужбовцями строкової служби, рухаються в бік Запоріжжя. Йдеться про майже тисячу військових РФ, що базувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Російські військові - близько 1 тисячі нелюдів, що базувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей в селищах по лінії Дем'янівка - Стародубівка - Захарівка разом з військовою технікою вранці знялися зі стоянки і вирушили колонами в напрямку Запоріжжя", - розповів він.

Зазначається, що більшість з особового складу окупантів, що рухаються в бік Запоріжжя, - молодь до 23 років, частина з них строковики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Що свідчить про серйозність, з якою командування РФ сприймає загрозу з боку ЗСУ.

Також ми писали, що в деяких частинах російської армії віддали наказ про відправку в Україну всіх військовослужбовців за контрактом, в тому числі тих, хто відмовився брати участь у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Наступ бойовиків Війна в Україні
NEWS
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
DAILY
Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ