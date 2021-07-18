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Около трехсот рейсов в аэропорту Лиссабона были отменены из-за забастовки рабочих

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Лиссабон, Воскресенье 18 июля 2021 06:38
Около трехсот рейсов в аэропорту Лиссабона были отменены из-за забастовки рабочих Фото: забастовка в аэропорту Лиссабона (RTP)
Автор: РБК-Украина

Около трехсот рейсов в аэропорту Лиссабона были отменены из-за забастовки рабочих. 18 июля планируется продолжение протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTP.

Представитель Профсоюза техников аэропортов, который объявил забастовку, сообщил, что около 100% рабочих приняли участие в забастовке в cамом загруженном аэропорту страны в Лиссабоне.

Забастовка оказала огромное влияние на португальскую авиакомпанию TAP, но не затронула недорогие компании.

Работники наземных сил требуют, чтобы компания, которая находится в серьезных финансовых трудностях из-за пандемии коронавируса, выплатила заработную плату без каких-либо задержек, а также выдала отпускные в этом году.

Забастовка в основном влияет на работу аэропорта Лиссабона и мало влияет на оставшиеся 9 португальских аэропортов.

"Мы по-прежнему ожидаем завтра трудностей и постепенного возвращения к нормальной жизни в понедельник", - сказал исполнительный директор аэропорта Тьерри Лигонньер журналистам.

Напомним, что Лиссабон незаконно передал посольствам данные организаторов более 50 протестов.

Также оппозиция Армении объявила общенациональную забастовку.

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Лиссабон забастовка аэропорт
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