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Близько трьохсот рейсів в аеропорту Лісабона були скасовані через страйк робітників

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Лісабон, Неділя 18 липня 2021 06:38
Близько трьохсот рейсів в аеропорту Лісабона були скасовані через страйк робітників Фото: страйк в аеропорту Лісабона (RTP)
Автор: РБК-Україна

Близько трьохсот рейсів в аеропорту Лісабона були скасовані через страйк робітників. 18 липня планується продовження протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTP.

Представник профспілки техніків аеропортів, який оголосив страйк, повідомив, що близько 100% робітників взяли участь у страйку в самому завантаженому аеропорті країни в Лісабоні.

Страйк мав величезний вплив на португальську авіакомпанію TAP, але не торкнувся недорогих компаній.

Працівники наземних сил вимагають, щоб компанія, яка перебуває в серйозних фінансових труднощах через пандемію коронавірусу, виплатила заробітну плату без будь-яких затримок, а також видала відпускні в цьому році.

Страйк в основному впливає на роботу аеропорту Лісабона і мало впливає на решту 9 португальських аеропортів.

"Ми знову очікуємо завтра труднощів і поступового повернення до нормального життя в понеділок", - сказав виконавчий директор аеропорту Тьєррі Лігонньєр журналістам.

Нагадаємо, що Лісабон незаконно передав посольствам дані організаторів понад 50 протестів.

Також опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк.

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