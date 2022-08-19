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Около сотни техники и 50 оккупантов: в Луганской области уничтожили ремонтную базу

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

В поселке Лотиково (Луганская область), временно находящегося под оккупацией, уничтожили ремонтную базу врага. Было ликвидировано около полусотни россиян и большое количество техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая во время видеообращения.

"У них как пороблено, у тех москалей. Помните их тезис: "Хоть камни с неба! Нам все равно - мы территорию захватили". Вот и случается в них что-то постоянно: или хлопок, или камни с небес. В Славяносербском районе в поселке Лотиково просыпались камни", - рассказал Гайдай.

По его словам, "прилет" был достаточно мощный.

"В общем тем камнями уничтожено около ста единиц техники и порядка полусотни оккупантов отправились, как говорится, "на концерт кобзона", - говорит Гайдай.

Он подчеркнул, что после этого ремонтной базы в поселке, где стояла пара танков и разная тяжелая техника, уже не существует.

"Я уверен, здесь можно говорить: "Дальше будет". Еще будут прилетать камни. Ну, они же сами просят", - добавил глава Луганской ОВА.

Напомним, ранее Гайдай также рассказал, что в результате взрыва в оккупированном Лисичанске было ликвидировано почти 100 российских военных.

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